СПЧ ООН принял очередную резолюцию с обвинениями Дамаска

ЖЕНЕВА, 6 июл — РИА Новости, Елизавета Исакова. Совет ООН по правам человека принял очередную резолюцию с обвинениями в адрес Дамаска в нарушении прав человека в Сирии, отклонив поправки, представленные Россией, передает корреспондент РИА Новости.
Резолюция, в частности, осуждает использование сирийскими властями запрещенных боеприпасов, неизбирательное применение тяжелых вооружений в населенных районах и воздушных бомбардировок, а также все нарушения международного права и прав человека, "совершенные сирийскими властями и связанными с ними ополченческими формированиями, включая иностранных боевиков-террористов и иностранные организации, воюющие на стороне сирийских властей, в частности "Хезболлу". По мнению авторов резолюции, действия таких групп "еще более усугубляют ухудшающееся положение в Сирийской Арабской Республике, включая положение в области прав человека и гуманитарную ситуацию, что имеет серьезные негативные последствия для региона". В документе при этом указывается, что власти Сирии якобы совершали преступления, аналогичные преступлениям запрещенной в РФ террористической организации ИГ*.
Россия указала на политизированный характер представленной резолюции, которая "не имеет ничего общего ни с реальной заботой о соблюдении прав человека в Сирии, ни с защитой мирного населения этой страны". Москва предложила внести в документ пункт о призыве государств не поддерживать террористов на территории Сирии, а также призыв к странам СПЧ внести свой вклад в поиск и наказание виновных в химических инцидентах в Сирии и провести беспристрастное расследование источников поставок оружия для террористов в САР.
Великобритания, которая является одной из стран, представивших резолюцию, назвала российские поправки попыткой отвлечения внимания от независимых расследований, связанных с нарушением прав человека в САР и использованием химического оружия в Сирии.
Резолюции СПЧ ООН носят рекомендательный характер и не обязательны к исполнению, в отличие от резолюций Совета Безопасности ООН.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>