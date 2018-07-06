СПЧ ООН принял очередную резолюцию с обвинениями Дамаска

ЖЕНЕВА, 6 июл — РИА Новости, Елизавета Исакова. Совет ООН по правам человека принял очередную резолюцию с обвинениями в адрес Дамаска в нарушении прав человека в Сирии, отклонив поправки, представленные Россией, передает корреспондент РИА Новости.

Документ был принят 26 голосами за, пять стран высказались против, 15 воздержались. Проект резолюции был представлен Великобританией, Францией, Германией, Италией, Иорданией, Кувейтом, Марокко, Саудовской Аравией и Турцией.

Резолюция, в частности, осуждает использование сирийскими властями запрещенных боеприпасов, неизбирательное применение тяжелых вооружений в населенных районах и воздушных бомбардировок, а также все нарушения международного права и прав человека, "совершенные сирийскими властями и связанными с ними ополченческими формированиями, включая иностранных боевиков-террористов и иностранные организации, воюющие на стороне сирийских властей, в частности "Хезболлу". По мнению авторов резолюции, действия таких групп "еще более усугубляют ухудшающееся положение в Сирийской Арабской Республике, включая положение в области прав человека и гуманитарную ситуацию, что имеет серьезные негативные последствия для региона". В документе при этом указывается, что власти Сирии якобы совершали преступления, аналогичные преступлениям запрещенной в РФ террористической организации ИГ*.

Россия указала на политизированный характер представленной резолюции, которая "не имеет ничего общего ни с реальной заботой о соблюдении прав человека в Сирии, ни с защитой мирного населения этой страны". Москва предложила внести в документ пункт о призыве государств не поддерживать террористов на территории Сирии, а также призыв к странам СПЧ внести свой вклад в поиск и наказание виновных в химических инцидентах в Сирии и провести беспристрастное расследование источников поставок оружия для террористов в САР.

"Объективное и беспристрастное расследование поставок террористам может принести весьма любопытные результаты, которые "друзьям Сирии" придется в будущем объяснить международному сообществу", — говорится в пояснительной записке к российским поправкам. Кроме того, РФ предложила внести в резолюцию пункт с осуждением односторонних санкций, введенных против Сирии.

Великобритания, которая является одной из стран, представивших резолюцию, назвала российские поправки попыткой отвлечения внимания от независимых расследований, связанных с нарушением прав человека в САР и использованием химического оружия в Сирии.

Резолюции СПЧ ООН носят рекомендательный характер и не обязательны к исполнению, в отличие от резолюций Совета Безопасности ООН.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>