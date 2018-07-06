Тысячи сирийцев бежали от боев к границе с Израилем, сообщил офицер

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 июл — РИА Новости. Тысячи сирийцев за последние недели бежали от боевых действий, разгоревшихся в южных районах страны, к границе с Израилем, рассчитывая найти там безопасность и помощь, говорят израильские военные.

Израильтяне, хотя и отказываются допускать к себе беженцев, перебрасывают в палаточные лагеря на другой стороне границы десятки тонн гуманитарных грузов. Стянув на Голанские высоты дополнительные танковые и артиллерийские части, они не раз предупреждали, что не потерпят нарушения договоренностей 1974 года, которые предусматривают демилитаризованность полосы разъединения.

Майор Сергей Кутиков из подразделения, которое отвечает за гуманитарную помощь сирийцам, предполагает, что с началом боев на юге Сирии между правительственными силами и оппозицией к границам Израиля могли переселиться еще 10-12 тысяч человек.

"В силу специфики работы мы общаемся с представителями сирийскими стороны, гражданскими лицами, которым передаем гуманитарную помощь. Они говорят о тысячах переселенцах… из южных областей, которые ранее считались относительно спокойными в плане военных действий. Возможно, речь идет о тысяче-полутора тысячи семей, в которых обычно по пять-шесть детей… Оценка довольно грубая: у меня нет переписи населения и я не вижу все деревни, возле которых возникли палаточные городки", — сказал РИА Новости офицер.

"Увидев такой вектор поведения гражданского населения, мы предположили, что, во-первых, это количество может продолжить расти, во-вторых, с увеличением населения будут расти потребности и проблемы. Поэтому независимо от числа переселенцев, которое есть сейчас, необходимо обеспечить возможность сирийской стороне быть готовой к осложнению ситуации — дать больше продовольствия, больше воды, больше медикаментов, переправить палатки, где можно было бы этих людей разместить", — добавил он.

Неделю назад подразделение, в котором служит Кутиков, обеспечило транспортировку через границу партии из 80 тонн различных грузов, которая была сформирована с учетом обострения ситуации. Гуманитарную помощь сирийскому югу израильтяне оказывают уже последние несколько лет, снабжая гражданское население предметами первой необходимости, принимая на лечение раненых и больных.

Выбирая новое место жительства, сирийские беженцы, как предполагают в Израиле, рассчитывают также на то, что воюющие стороны побоятся действовать в непосредственной близости от границы, зная, как жестко израильская армия реагирует на перелеты даже шальных снарядов.

"На протяжении всей гражданской войны Израиль заявлял, что не вмешивается во внутрисирийский конфликт, но не позволит нарушений со стороны сирийцев. На всевозможные непонятные снаряды, которые летели на израильскую территорию, давался четкий, жесткий и понятный ответ. Любые такие нарушения не останутся незамеченными и без ответа", — сказал собеседник агентства.