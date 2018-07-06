АНКАРА, 5 июл — РИА Новости. Сирийский комитет по переговорам (СКП) представил спецпосланнику ООН по Сирии Стаффану де Мистуре согласованный с Турцией список из 50 кандидатов в конституционную комиссию, говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Турции Хами Аксоя.
Отмечается, что главы делегаций трех стран-гарантов (РФ, Турции и Ирана) по сирийскому урегулированию, участвующих в астанинском процессе, обсудили с де Мистурой в Женеве 18-19 июня принципы формирования состав и функционирования конституционной комиссии, в ближайшие недели такие дискуссии между странами-гарантами и спецпредставителем ООН по Сирии будут продолжены.
Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.
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