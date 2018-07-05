В трех провинциях Сирии фиксируют нарушения режима прекращения огня

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Нарушения режима прекращения огня продолжают фиксироваться в сирийских провинциях Алеппо, Латакия и Хама, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦВПС) в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

"В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам. Вместе с тем отмечаются отдельные случаи нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо, Латакия и Хама", — сообщил он.

Также, по словам Цыганкова, представители Центра по примирению в районах Эль-Калласа, Эль-Джебель, Эль-Сурьян, Эль-Муаллимин города Алеппо произвели адресную благотворительную помощь 15 семьям русской общины, оказавшимся в тяжелом материальном положении, им выдали продовольственные наборы весом по пять килограмм. Кроме того, были проведены гуманитарные акции в населенных пунктах Эль-Карак провинции Эс-Сувейда, в рамках которых людям были переданы продовольственные наборы, бутилированная питьевая вода, медикаменты и предметы первой необходимости. Цыганков уточнил, что общий вес гуманитарного груза составил пять тонн.

Начальник Центра добавил, что российские военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь 18 сирийцам, в том числе 10 детям.

Также он рассказал, что российской стороной совместно с сирийским правительством продолжается выполнение мероприятий постконфликтного урегулирования в провинциях Хама и Хомс.

"В администрации населенного пункта Хомс проведена рабочая встреча с директором здравоохранения провинции Хомс по вопросам согласования данных по невосстановленным объектам здравоохранения в провинции и плана их восстановления", — добавил начальник Центра.

Кроме того, для обеспечения правопорядка в населенных пунктах Эр-Растан, Телль-Биса, Харет-Тукман для патрулирования подразделениями российской военной полиции были выставлены дневные наблюдательные посты.

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