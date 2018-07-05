При взрыве в Манбидже один человек погиб, трое ранены, сообщают СМИ

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Один человек погиб, не менее трех получили ранения в результате взрыва в сирийском Манбидже, сообщил иракский курдский телеканал Kurdistan 24 со ссылкой на сирийские источники.

По сообщению источников, бомба взорвалась, когда местные жители собрались на акцию протеста против политики Турции. Другие подробности инцидента не приводятся.

Силы обороны курдов (YPG) летом 2016 года освободили Манбидж на севере Сирии от террористов ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ). Турция считает YPG ответвлением признанной в стране террористической "Рабочей партии Курдистана" и неоднократно обвиняла США в том, что они не сдержали обещаний о выводе курдских сил из Манбиджа, который находится недалеко от турецкой границы.

В июне 2018 года США и Турция договорились о плане вывода курдских военных из Манбиджа. Премьер Турции Бинали Йылдырым вскоре заявил, что турецкие военные заняли окраины Манбиджа по согласованной с Вашингтоном "дорожной карте".