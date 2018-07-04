Сирия и ООН договорились о сотрудничестве в разминировании

ДАМАСК, 4 июн — РИА Новости. Сирийское руководство и служба ООН по вопросам разминирования (ЮНМАС) подписали в Дамаске меморандум о взаимопонимании по вопросу разминирования освобожденных от террористов территорий, сообщает сирийское национальное агентство САНА.

По данным агентства, от имени сирийского правительства меморандум подписал заместитель министра иностранных дел Фейсал Микдад, с другой стороны документ был подписан главой ЮНМАС Агнес Маркайю.

В ходе встречи Микдад отметил большие усилия сирийской армии и союзных сил в разминировании освобожденных территорий с целью спасения жизней мирного населения. Вместе с тем он подчеркнул, что Сирия нуждается и в реальных усилиях международного сообщества, включая ООН, в успешном решении этой непростой задачи.

Маркайю в свою очередь заявила, что подписание меморандума является обнадеживающим началом. По ее словам, ООН активирует все необходимые ресурсы для решения поставленной задачи при полном взаимодействии с сирийским правительством.

По словам Маркайю, ЮНМАС совместно с сирийским руководством проведут совместный анализ с целью определения наиболее нуждающихся регионов, где мины представляют наибольшую угрозу для мирных граждан.

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