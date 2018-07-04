Лавров: призывы к США обеспечить возвращение людей в Ракку не нашли отклика

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Призывы России к США обеспечить возвращение мирных жителей в сирийскую Ракку пока не находят положительного отклика, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Все наши предложения в том числе американским коллегам организовать совместную операцию по разминированию и тем самым создать условия для возвращения мирных жителей (в Ракку) пока не находят позитивного отклика", — заявил он по итогам встречи с иорданским коллегой Айманом ас-Сафади в Москве.

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