Глава МИД Иордании призвал к урегулированию ситуации на границе Сирии

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Глава МИД Иордании Айман ас-Сафади призвал к скорейшему урегулированию ситуации на границе Сирии и Иордании.

По его словам, правительство Иордании предоставляет помощь сирийским беженцам.

"В рамках доставки гуманитарной помощи через свою территорию за прошедшие месяцы через границу Иордании в Сирию были поставлены десятки грузовиков с гуманитарной помощью, и мы считаем, что это требует нашего совместного взаимодействия", — сказал ас-Сафади на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Подчеркнули, что ситуация на юге должна быть урегулирована как можно скорее", — сказал он.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>