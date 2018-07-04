ЕС призвал к немедленному прекращению боевых действий на юго-западе Сирии

БРЮССЕЛЬ, 4 июл – РИА Новости. ЕС призывает к немедленному прекращению боевых действий на юго-западе Сирии и соблюдению соглашения о деэскалации и считает, что эскалация насилия ставит под угрозу продвижение женевского процесса, говорится в распространенном в среду заявлении дипслужбы ЕС.

"Недавняя эскалация насилия на юго-западе страны и непрекращающиеся авиаудары сирийского режима и его союзников уже вынудили более 270 тысяч гражданских лиц покинуть свои дома", — говорится в заявлении.

В нем также также говорится о гибели трех медицинских работников.

"Такие нападения являются явными нарушениями международного права и международного гуманитарного права, которые также ставят под угрозу любой прогресс в Женеве в деле возобновления политических переговоров при посредничестве ООН", — отмечается в сообщении.

"Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий, соблюдению соглашения о деэскалации и полному гуманитарному доступу ко всем нуждающимся сирийцам", — заявила европейская внешнеполитичская служба.

Сирийское правительство продолжает поддерживать мирное урегулирование на юге Сирии параллельно с военной операцией против запрещенной в России "Джебхат ан-Нусры"*, которая всвою очередь, согласно заявлению сирийской армии, предпринимает попытки сорвать мирные переговоры и прибегает к запугиванию мирного населения путем ежедневных обстрелов жилых кварталов городов Дераа и Сувейда.

Южные (юго-западные) районы Сирии, которые включают провинции Дераа, Эль-Кунейтру и Сувейду и примыкают к границам Израиля и Иордании, входят в зону деэскалации, созданную в июле 2017 года по договоренности России, США и Иордании. Президент Сирии Башар Асад при этом заявлял, что сценарий освобождения юга Сирии пока не определен: либо мирное решение, либо силовое.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>