ЕС призвал к немедленному прекращению боевых действий на юго-западе Сирии

БРЮССЕЛЬ, 4 июл – РИА Новости. ЕС призывает к немедленному прекращению боевых действий на юго-западе Сирии и соблюдению соглашения о деэскалации и считает, что эскалация насилия ставит под угрозу продвижение женевского процесса, говорится в распространенном в среду заявлении дипслужбы ЕС.
В нем также также говорится о гибели трех медицинских работников.
"Такие нападения являются явными нарушениями международного права и международного гуманитарного права, которые также ставят под угрозу любой прогресс в Женеве в деле возобновления политических переговоров при посредничестве ООН", — отмечается в сообщении.
"Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий, соблюдению соглашения о деэскалации и полному гуманитарному доступу ко всем нуждающимся сирийцам", — заявила европейская внешнеполитичская служба.
Сирийское правительство продолжает поддерживать мирное урегулирование на юге Сирии параллельно с военной операцией против запрещенной в России "Джебхат ан-Нусры"*, которая всвою очередь, согласно заявлению сирийской армии, предпринимает попытки сорвать мирные переговоры и прибегает к запугиванию мирного населения путем ежедневных обстрелов жилых кварталов городов Дераа и Сувейда.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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