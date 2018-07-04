Лавров призвал выполнять договоренности о южной зоне деэскалации в Сирии

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Договоренности о южной зоне деэскалации в Сирии должны полностью выполняться, включая требования по борьбе с террористами из ИГ* и "Джебхат ан-Нусры"* (террористические группировки, обе запрещены в РФ), заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Отмечали также необходимость выполнять договоренности о южной зоне деэскалации, договоренности, которые были достигнуты между США, Россией и Иорданией, во всех аспектах, включая продолжение непримиримой борьбы с террористами из так называемого "Исламского государства"* и "Джебхат ан-Нусры"*, которые контролируют примерно 40% территории южной зоны деэскалации", — сказал Лавров по итогам переговоров с иорданским коллегой Айманом ас-Сафади, который приехал в Россию с рабочим визитом.
Сирийское правительство продолжает поддерживать мирное урегулирование на юге Сирии параллельно с военной операцией против запрещенной в России "Джебхат ан-Нусры"*, которая в свою очередь, согласно заявлению сирийской армии, предпринимает попытки сорвать мирные переговоры и прибегает к запугиванию мирного населения путем ежедневных обстрелов жилых кварталов городов Дераа и Сувейда.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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