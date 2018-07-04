Лавров призвал выполнять договоренности о южной зоне деэскалации в Сирии

Сергей Лавров во время встречи с МИД и по делам эмигрантов Иорданского Хашимитского Королевства Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади. 4 июля 2018

Сергей Лавров во время встречи с МИД и по делам эмигрантов Иорданского Хашимитского Королевства Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади. 4 июля 2018

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Договоренности о южной зоне деэскалации в Сирии должны полностью выполняться, включая требования по борьбе с террористами из ИГ* и "Джебхат ан-Нусры"* (террористические группировки, обе запрещены в РФ), заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Отмечали также необходимость выполнять договоренности о южной зоне деэскалации, договоренности, которые были достигнуты между США, Россией и Иорданией, во всех аспектах, включая продолжение непримиримой борьбы с террористами из так называемого "Исламского государства"* и "Джебхат ан-Нусры"*, которые контролируют примерно 40% территории южной зоны деэскалации", — сказал Лавров по итогам переговоров с иорданским коллегой Айманом ас-Сафади, который приехал в Россию с рабочим визитом.

Сирийское правительство продолжает поддерживать мирное урегулирование на юге Сирии параллельно с военной операцией против запрещенной в России "Джебхат ан-Нусры"*, которая в свою очередь, согласно заявлению сирийской армии, предпринимает попытки сорвать мирные переговоры и прибегает к запугиванию мирного населения путем ежедневных обстрелов жилых кварталов городов Дераа и Сувейда.

Южные (юго-западные) районы Сирии, которые включают провинции Дераа, Эль-Кунейтру и Сувейду и примыкают к границам Израиля и Иордании, входят в зону деэскалации, созданную в июле 2017 года по договоренности России, США и Иордании. Президент Сирии Башар Асад при этом заявлял, что сценарий освобождения юга Сирии пока не определен: либо мирное решение, либо силовое.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>