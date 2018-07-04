Сергей Лавров и МИД по делам эмигрантов Иорданского Хашимитского Королевства Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади во время переговоров. 4 июля 2018

Сергей Лавров и МИД по делам эмигрантов Иорданского Хашимитского Королевства Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади во время переговоров. 4 июля 2018

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Глава МИД Иордании Айман ас-Сафади выразил надежду, что Москва и Амман смогут наметить совместные шаги по урегулированию ситуации на юге Сирии.

"Надеюсь, что сегодня нам удастся обсудить и, может быть, наметить какие-то определенные шаги по урегулированию ситуации на юге Сирии. Она очень сложная, мы хотим найти решение сложившихся там проблем, остановить страдания людей. Надеюсь, что сегодняшние переговоры будут конструктивными", — сказал министр в начале встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.

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