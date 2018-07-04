Сирийские власти помогают беженцам из контролируемого боевиками Кафр-Шамса

ДАМАСК, 4 июл — РИА Новости. Сирийские власти оказывают помощь беженцам из населенного пункта Кафр-Шамс в южной провинции Дераа, где боевики "Ан-Нусры"* продолжают оказывать сопротивление, сообщил журналистам начальник пункта пропуска, через который уходят беженцы, Сафан Али Акун.

Сирийские власти предлагали боевикам сложить оружие и сдаться, либо покинуть город, но те отказались, отпустив только мирных жителей и свои семьи. Теперь беженцы переходят на территории, контролируемые правительственными силами.

"Это жест доброй воли со стороны сирийского правительства. Мы предоставили мирным жителям — а среди них в основном семьи боевиков — возможность выехать из города, покинуть опасную зону. Мы перевозим их на автобусах. Здесь сразу выдаём еду и воду. При необходимости оказываем медицинскую помощь. Тем, кому негде жить, предлагаем разместиться в палаточном лагере", — сообщил журналистам начальник пункта пропуска.

По словам уходящих из Кафр-Шамса людей, в городе они не получали должной медицинской помощи, именно поэтому все необходимые для беженцев условия были подготовлены в специально оборудованном лагере "Джабаб".

"Этот лагерь мы подготовили ещё неделю назад. Знали, что людей будет много. Сейчас здесь проживают 2,5 тысячи человек. Мы установили палатки и привезли воду. Нам помогают международные гуманитарные организации, но основная помощь поступает от сирийского правительства. Выдаём людям матрасы и одеяла, а также лекарства и продукты. Я не берусь предположить, как долго людям придётся прожить здесь, но в любом случае они могут рассчитывать на нашу помощь", — сообщил журналистам Абдуль Хамид Аль-Рифай, начальник пункта временного содержания беженцев.

В конце июня сирийское национальное агентство САНА сообщало, что около 160 семей вышли через гуманитарные коридоры из районов дислоцирования террористов в провинции Дераа на юго-западе Сирии. По его данным, семьи, в том числе женщины, дети и пожилые люди, выходили через гуманитарный коридор Хурбет Гхазали и были доставлены в центр временного проживания в поселении Джабаб в провинции Дераа. По меньшей мере 300 семей прибыли в коридор Даиль.

Сирийское правительство продолжает поддерживать мирное урегулирование на юге Сирии, параллельно военной операции против "Джебхат ан-Нусры"*, которая свою очередь, согласно заявлению сирийской армии, предпринимает попытки сорвать мирные переговоры и прибегает к запугиванию мирного населения путем ежедневных обстрелов жилых кварталов городов Дераа и Сувейда.

Южные (юго-западные) районы Сирии, которые включают провинции Дераа, Эль-Кунейтру и Сувейду и примыкают к границам Израиля и Иордании, входят в зону деэскалации, созданную в июле 2017 года по договоренности России, США и Иордании. Президент Сирии Башар Асад при этом заявлял, что сценарий освобождения юга Сирии пока не определен: либо мирное решение, либо силовое.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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