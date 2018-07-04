РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Война в Сирии
Война в Сирии

Сирийские власти помогают беженцам из контролируемого боевиками Кафр-Шамса

070
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкЖенщина с детьми в палаточном лагере для сирийских беженцев. Архивное фотоЖенщина с детьми в палаточном лагере для сирийских беженцев. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк

ДАМАСК, 4 июл — РИА Новости. Сирийские власти оказывают помощь беженцам из населенного пункта Кафр-Шамс в южной провинции Дераа, где боевики "Ан-Нусры"* продолжают оказывать сопротивление, сообщил журналистам начальник пункта пропуска, через который уходят беженцы, Сафан Али Акун.

Результаты военных конфликтов. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Теория хаоса: как действуют боевики в современных конфликтах

Сирийские власти предлагали боевикам сложить оружие и сдаться, либо покинуть город, но те отказались, отпустив только мирных жителей и свои семьи. Теперь беженцы переходят на территории, контролируемые правительственными силами.

"Это жест доброй воли со стороны сирийского правительства. Мы предоставили мирным жителям — а среди них в основном семьи боевиков — возможность выехать из города, покинуть опасную зону. Мы перевозим их на автобусах. Здесь сразу выдаём еду и воду. При необходимости оказываем медицинскую помощь. Тем, кому негде жить, предлагаем разместиться в палаточном лагере", — сообщил журналистам начальник пункта пропуска.

По словам уходящих из Кафр-Шамса людей, в городе они не получали должной медицинской помощи, именно поэтому все необходимые для беженцев условия были подготовлены в специально оборудованном лагере "Джабаб".

Один из модулей строящейся русской школы в Дамаске
© Фото из архива Императорского православного палестинского общества
"По стопам отцов". Русская школа в Дамаске стала надеждой для сирот
"Этот лагерь мы подготовили ещё неделю назад. Знали, что людей будет много. Сейчас здесь проживают 2,5 тысячи человек. Мы установили палатки и привезли воду. Нам помогают международные гуманитарные организации, но основная помощь поступает от сирийского правительства. Выдаём людям матрасы и одеяла, а также лекарства и продукты. Я не берусь предположить, как долго людям придётся прожить здесь, но в любом случае они могут рассчитывать на нашу помощь", — сообщил журналистам Абдуль Хамид Аль-Рифай, начальник пункта временного содержания беженцев.

В конце июня сирийское национальное агентство САНА сообщало, что около 160 семей вышли через гуманитарные коридоры из районов дислоцирования террористов в провинции Дераа на юго-западе Сирии. По его данным, семьи, в том числе женщины, дети и пожилые люди, выходили через гуманитарный коридор Хурбет Гхазали и были доставлены в центр временного проживания в поселении Джабаб в провинции Дераа. По меньшей мере 300 семей прибыли в коридор Даиль.

Овощи и фрукты на рынке в Дамаске, Сирия. 13 июня 2018
© Фото : SANA
Под Дамаском возобновилась работа крупной фермы
Сирийское правительство продолжает поддерживать мирное урегулирование на юге Сирии, параллельно военной операции против "Джебхат ан-Нусры"*, которая свою очередь, согласно заявлению сирийской армии, предпринимает попытки сорвать мирные переговоры и прибегает к запугиванию мирного населения путем ежедневных обстрелов жилых кварталов городов Дераа и Сувейда.

Южные (юго-западные) районы Сирии, которые включают провинции Дераа, Эль-Кунейтру и Сувейду и примыкают к границам Израиля и Иордании, входят в зону деэскалации, созданную в июле 2017 года по договоренности России, США и Иордании. Президент Сирии Башар Асад при этом заявлял, что сценарий освобождения юга Сирии пока не определен: либо мирное решение, либо силовое.

* Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
Перейти в фотобанк
Сирия до и после начала боевых действий
Комментировать
Война в Сирии
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
06 июля 17:00
-
Уругвай
-
Франция
06 июля 21:00
-
Бразилия
-
Бельгия
07 июля 17:00
-
Швеция
-
Англия
07 июля 21:00
-
Россия
-
Хорватия
Чемпионат мира по футболу 2018
06 июля 17:00
-
Уругвай
-
Франция
06 июля 21:00
-
Бразилия
-
Бельгия
07 июля 17:00
-
Швеция
-
Англия
07 июля 21:00
-
Россия
-
Хорватия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена