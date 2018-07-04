Россия и США могут достигнуть компромисса по Сирии, считает Антонов

ВАШИНГТОН, 4 июл – РИА Новости. У России и США есть возможность достигнуть компромисса в решении проблем в Сирии и в Афганистане, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

"У нас есть общие вызовы и угрозы для нашей безопасности. Прежде всего, международный терроризм. К примеру, мы вместе в Сирии, пытаемся бороться с терроризмом. У нас, разумеется, есть расхождения, это понятно, но в то же время, мне кажется, я уверен, что на сегодняшний день у нас есть возможность прийти к компромиссу и продолжать борьбу с терроризмом", — заявил Антонов в интервью телеканалу RT.

По его словам, в Афганистане две страны также могут "многое сделать" для решения проблемы производства наркотиков, борьбы с терроризмом.

"Мы также не заинтересованы в обострении отношений на европейском континенте. Мы бы хотели снизить напряженность между НАТО и Россией", — добавил посол.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против группировки "Исламское государство"*. В Сирии американские военные находятся без разрешения официальных властей страны. Россия с 2015 года по просьбе Дамаска помогает властям Сирии бороться с террористическими группировками.