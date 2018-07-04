Армия Ирака продолжит наносить удары по террористам ИГ* в Сирии

КАИР, 4 июл — РИА Новости. Операции иракских военных по уничтожению боевиков ИГ* на территории соседней Сирии будут продолжены, заявил во вторник премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади.
По словам главы правительства, ВВС страны в ходе атак на террористов оперируют имеющейся у иракских спецслужб разведывательной информацией.
"Операции по уничтожению боевиков ИГ* на сирийской территории будут продолжены", — цитирует слова аль-Абади, прозвучавшие на прошедшей в Багдаде пресс-конференции, местный телеканала "ас-Сумария".
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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