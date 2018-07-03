Лавров и Помпео обсудили ситуацию на юго-западе Сирии

ВАШИНГТОН, 3 июл – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД РФ Сергей Лавров обсудили во вторник по телефону ситуацию с перемирием на юго-западе Сирии, рассказала журналистам в ходе регулярного брифинга представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

"Как вы знаете, госсекретарь США Майк Помпео говорил сегодня по телефону с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, и одной из тем, которую они обсудили, был юго-запад Сирии и ситуация с перемирием", — заявила Науэрт.

"Перемирие на юго-западе Сирии это то, за чем США следят очень внимательно уже примерно около года. Россия и Иордания вовлечены в процессы, которые должны помочь соблюдать перемирие. Это соблюдалось до последнего времени", — подчеркнула представитель госдепа.

Она также выразила беспокойство проходящими в этой части Сирии боевыми действиями и сказала, что часть гуманитарной помощи не поступает в регион. По словам Науэрт, США продолжат контакты с США и Иорданией по ситуации в регионе.

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