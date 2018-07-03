Российская военная полиция выставила посты для наблюдения сирийских городах

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Российская военная полиция выставила дневные наблюдательные посты для поддержания порядка в сирийских населенных пунктах Эр-Растан, Телль-Биса и Харет-Тукман, сообщил на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

"Для обеспечения правопорядка в населенных пунктах Эр-Растан, Телль-Биса, Харет-Тукман подразделениями российской военной полиции выставлены дневные наблюдательные посты, осуществляется патрулирование", — сказал Цыганков. Он также отметил, что в Алеппо при участии представителей ЦПВС прошло заседание Комитета национального примирения.

"В ходе встречи уточнена обстановка в идлибской зоне деэскалации, обсуждены вопросы возвращения беженцев к местам постоянного проживания из-за границы, уточнены мероприятия по восстановлению разрушенной инфраструктуры населенных пунктов", — рассказал Цыганков.

Кроме того, по его словам, представителями Центра продолжают мониторинг восстановления объектов инфраструктуры в пункте Ялда провинции Риф Дамаск. Он также добавил, что в местной школе совместно с Центром по примирению проводится ремонт учебных аудиторий, также был открыт класс по изучению русского языка.

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