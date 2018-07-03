На юге Сирии 27 селений за неделю присоединились к перемирию

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. За неделю в южной зоне деэскалации Сирии 27 селений присоединились к режиму прекращения огня, сообщает во вторник российский Центр примирения враждующих сторон (ЦПВС).

"За прошедшую неделю благодаря переговорам ЦПВС 27 населенных пунктов южной зоны деэскалации в провинциях Эль-Кунейтра, Эс-Сувейда и Деръа добровольно присоединились к режиму прекращения огня и перешли на сторону правительства Сирийской Арабской Республики", — говорится в релизе.

По сообщению ЦПВС, жители провинций Эль-Кунейтра, Эс-Сувейда и Деръа "тепло встречают офицеров Центра по примирению и российской военной полиции", следующих для переговоров с лидерами местных вооруженных формирований.

"В перешедших на сторону сирийского правительства населенных пунктах возобновляется работа государственных органов власти, осуществляется подготовка к восстановлению социальной инфраструктуры и доставке гуманитарной помощи", — добавляется в сообщении.

Особое внимание уделяется созданию условий для приема и размещения беженцев, возвращающихся с подконтрольных террористам районов южной зоны деэскалации, а также из других регионов Сирии и соседних стран.

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