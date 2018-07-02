В сирийской Хаме могут создать "коридоры" для выхода беженцев

Женщина с детьми в палаточном лагере для сирийских беженцев. Архивное фото

Женщина с детьми в палаточном лагере для сирийских беженцев. Архивное фото

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. "Коридоры" для выхода беженцев из зоны, подконтрольной незаконным вооруженным формированиям (НВФ), могут быть созданы в сирийской провинции Хама, сообщил на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

"Состоялась встреча представителей российского Центра по примирению с членами национального комитета по примирению провинции Хама", — сказал он.

На встрече были обсуждены вопросы возвращения беженцев из пунктов временного пребывания, а также уточнен список временно перемещенных лиц, проживающих в зоне деэскалации, рассказал представитель Центра.

Кроме того, по словам Цыганкова, "рассмотрена возможность создания "коридоров" для выхода беженцев из зоны, подконтрольной незаконными вооруженными формированиями".

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