В сирийской Хаме могут создать "коридоры" для выхода беженцев

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. "Коридоры" для выхода беженцев из зоны, подконтрольной незаконным вооруженным формированиям (НВФ), могут быть созданы в сирийской провинции Хама, сообщил на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.
"Состоялась встреча представителей российского Центра по примирению с членами национального комитета по примирению провинции Хама", — сказал он.
На встрече были обсуждены вопросы возвращения беженцев из пунктов временного пребывания, а также уточнен список временно перемещенных лиц, проживающих в зоне деэскалации, рассказал представитель Центра.
Кроме того, по словам Цыганкова, "рассмотрена возможность создания "коридоров" для выхода беженцев из зоны, подконтрольной незаконными вооруженными формированиями".
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