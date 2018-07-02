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Война в Сирии
Война в Сирии

"Жизнь налаживается": местные жители о ситуации в Африне

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© РИА Новости / Алена ПалажченкоОчередь сирийцев на границе с Турцией в АфринеОчередь сирийцев на границе с Турцией в Африне
© РИА Новости / Алена Палажченко

АФРИН/АНКАРА, 2 июл — РИА Новости, Алена Палажченко. Корреспондент РИА Новости побывала в сирийском Африне, перешедшем в марте под контроль турецкой армии и сирийской оппозиции после операции "Оливковая ветвь", пообщалась с представителями местных властей, турецкой гуманитарной миссии и жителями города, в котором постепенно налаживается мирная жизнь.

Разрушенные здания в Думе
© AFP 2018 / Louai Beshara
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Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией там действовали члены "Сирийской свободной армии" (ССА). Президент Турции Тайип Эрдоган 18 марта заявил о переходе Африна под контроль турецкой армии и ССА.

Власти Сирии осудили действия Турции в Африне, заявив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии. Коалиция США также призвала Турцию к сдержанности и заявила, что операция в Африне "отвлекает" от борьбы с ИГ*.

Солнце, пыль и мусор 

Около 40 журналистов из разных стран мира, которым управление по прессе и информации правительства Турции предложило посетить Африн, собрались в районе города Килис турецкой юго-восточной провинции Газиантеп на КПП Онджюпынар. Два автобуса, сопровождаемые машинами с турецкими официальными лицами, а также БТР, ожидали нас на самой турецко-сирийской границе.

Сирийские военные на боевой позиции в городе Дума
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Весь пограничный комплекс Онджюпынар — это ощетинившийся бетоном и колючей проволокой неприступный лагерь, через который по узким коридорам-клеткам тянутся в Турцию сирийские граждане. В ожидании прохода через границу на палящем солнце жарятся в черных покрывалах женщины с грудными детьми, в узкой полоске тени старого автобуса сидят на пыльном асфальте ребятишки и пожилые мужчины, в самом автобусе без кондиционера, обливаясь потом страдают остальные… Мы же пролетаем все пограничные посты с ветерком, не останавливаясь, пограничники не проверяют наши документы, а только приветливо машут водителю. И далее на территории Сирии документов от нас не требовал никто.

Территория Сирии встречает старым (до 1958 года) сирийским флагом, который использует оппозиционная ССА и надписью на турецком и арабском языках: "Сирийская арабская республика, временное правительство Сирии". Мимо проезжают неухоженные в большинстве автомобили и грузовички, забитые под завязку женщинами с детьми и огромными мешками. Низенькие, накрытые синей пленкой бетонные здания и палатки беженцев — почти до самого горизонта. И над всем этим царствуют три стихии: пыль, солнце и мусор.

© РИА Новости / Алена ПалажченкоТорговля на трассе в Африне
© РИА Новости / Алена Палажченко
Торговля на трассе в Африне

Проезжаем приграничный город Аазаз, который контролирует сирийская оппозиция. После поворота на Африн увеличивается число блокпостов: огороженные ржавыми бочками и сожженными шинами, окрашенные в цвета флага "временного правительства" будки с флагами ССА. Там обитают члены ССА, явно местные, этакие "Че Гевары" в арабском варианте — черные, смуглые, в штанах цвета хаки и с автоматами наперевес. Они стоят на проезжей части, внимательно осматривая, а при необходимости, останавливая все проезжающие машины. У половины транспортных средств номеров нет вообще, у некоторых вместо них красуются таблички с двумя флагами — турецким и ССА, и лишь немногие имеют старые сирийские номера, оставшиеся с довоенной жизни. Кое-где видим турецкую бронетехнику, на ней, как правило, установлены турецкие флаги. Они развеваются и над некоторыми зданиями, где расположились различные турецкие организации и миссии: по делам беженцев, гуманитарные и даже управления по делам религий. Их также охраняет турецкая военная техника.

Фото распространеное Белыми касками с изображением последствий авиаударов сирийских правительственных сил в городе Дума в Восточной Гуте. Архивное фото
© AP Photo / Syrian Civil Defense White Helmets
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На блокпостах нас никто не останавливает, разве что возникающие впереди небольшие пробки. Мы едем через оливковые рощи, которые аккуратными рядами уходят к горизонту. Встречаются и фруктовые сады, изумрудная зелень на красной растрескавшейся земле, видно, что уход за сельскохозяйственными насаждениями здесь отменный. Впрочем, на фоне оливковых зарослей зловеще возвышается пара разрушенных во время войны фабрик по переработке оливкового масла.

Красок мирной жизни добавляют рекламные плакаты на курдском и арабском: какие-то фабрики, компании… Эту идиллию изредка нарушают бетонные доты, кое-где черные, со следами снарядов. Сейчас некоторые из них приспособлены под жилье: пробоины завешаны одеялами, во "дворе" встречаются даже кресла.

Дороги вполне приличные, их восстановлением занимается Турция. Лишь изредка встречаются огромные ямы, похожие на воронки от бомб, которые автобус аккуратно объезжает.

© РИА Новости / Алена ПалажченкоЦентр Африна
© РИА Новости / Алена Палажченко
Центр Африна

"Жизнь налаживается" 

Еще немного подобной "экзотики", и вот уже дорожный указатель "Африн". На въездных воротах красуются надписи на арабском и курдском языках: "Добро пожаловать в город Африн!". В отличие от невнятного Аазаза, здесь сразу чувствуется, что это настоящий город: четко продолженные улицы, 5-6-этажные дома, пальмы и цветущие розовые кусты вдоль дороги.

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В Африне уже встречаются турецкие полицейские в своей форме, но их в разы меньше, чем местных стражей порядка в камуфляже и штатском. Совсем молодые сирийцы, почти подростки, с автоматами на солнцепеке дежурят почти на каждом перекрестке, у каждого "объекта", будь это даже разорванный в бетонные клочья фонтан или раскуроченное подножие памятника. Однако значительных разрушений в городе не видно.

Охрана стоит и на мосту, где несколько дней назад в результате теракта, устроенного одной из местных группировок, погибли 15 человек. Проехав по нему, мы, наконец, оказываемся в самом центре Африна, где раскинулся городской рынок и находится здание городской администрации. Перед ним нас по восточной традиции встречают хлебом-солью, точнее, сочными отборными фруктами.

"Жизнь налаживается. Народ начал активно торговать, открывают фирмы, с юга Сирии сюда привозят, например, вот эти бананы", — говорит мне за столом кто-то из турецких представителей.

Я переворачиваю банан этикеткой вверх, на которой написано "Эквадор". Секундное замешательство моего собеседника и он хохочет: "Это, видимо, торговая марка эквадорская, а бананы здешние!".

Наконец объявляют импровизированную пресс-конференцию, которую зачем-то решили провести не в тени приветственного фуршета, а на сумасшедшем солнце, на торжественной лестнице под вывеской "Турецкая республика, провинция Хатай. Центр координации гуманитарной помощи в Африне".

© РИА Новости / Алена ПалажченкоПродавец льда в Африне
© РИА Новости / Алена Палажченко
Продавец льда в Африне

Американские военнослужащие в районе населенного пункта Эт-Танф, Сирия
© Фото : Staff Sgt. Jacob Connor
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"Мы находимся сейчас на территории турецкой гуманитарной миссии в Африне. Вся техника для общественных нужд, экстренные службы, пожарные машины и так далее, доставляется из нашей приграничной с Сирией провинции Хатай. За последние месяцы мы провели в Африне большую работу, восстановили дороги, разобрали и вывезли завалы, отремонтировали жилые здания. Сейчас достраиваем школу, набираем учителей и надеемся успеть открыть ее к сентябрю", — говорит гендиректор управления по прессе и информации, советник президента Турции по СМИ Мехмет Акарджа.

Отвечая на вопрос, собираются ли турецкие военные покинуть Африн, он заверил, что уже 2 тысячи местных полицейских работают на улицах города, и еще 2 тысячи будут обучены турецкими специалистами дополнительно, а через неделю турецкие военные начнут полностью передавать бразды управления порядком в руки местных представителей. "Даже женщины подают заявления учиться на полицейских", — добавил он.

В качестве высшего представителя местной власти перед журналистами выступил глава муниципалитета Африна Зухир Хайдар. "Выборы у нас прошли 12 апреля, и я был избран народом большинством голосов. Администрация сформирована с учетом национального состава региона. Кроме этого, все они — образованные люди, есть даже врачи, инженеры. Между нами нет никакой вражды, мы все говорим на арабском, курдском языках. В настоящее время мы стараемся, прежде всего, наладить быт людей. Турция нам очень помогает, практически весь бюджет Африна — это средства Турции", — заявил он.

© РИА Новости / Алена ПалажченкоПроверка на афринской трассе
© РИА Новости / Алена Палажченко
Проверка на афринской трассе

Рассказывают местные жители

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич. Архивное фото
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
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После своих кратких речей чиновники предложили нам прогуляться по центру города и самим поговорить с местными жителями. Посещение города они попросили в целях безопасности ограничить центральной площадью с круговым перекрестком вокруг разрушенного фонтана. Количество вооруженных людей здесь зашкаливает, их, кажется, больше, чем мирных горожан, возможно, такие меры безопасности приняты из-за нашего приезда. Но в целом обстановка спокойная, местные стражи порядка дружелюбные, идут на контакт и разрешают снимать все, что угодно. По торговым лавкам величественно ходят женщины, кто в парандже, кто только в платках, напротив тянет запахом шаурмы, рядом целый ряд палаток, где продают, как на любом базаре, все подряд, но больше продуктов питания.

Афринцы смотрят на нас с большим интересом, некоторые подходят сами и предлагают себя в качестве переводчиков. Я подошла к первому попавшемуся парню и попросила его рассказать о жизни в Африне "до" и "после" турецкой операции. Турецкий полицейский из Хатая, который говорит по-арабски, вызвался переводить.

"Я сам араб, афринец. Рабочая партия Курдистана (РПК) нас давила, забирала в армию, а кто им противился, или убивали или сажали в тюрьму. Когда пришли турки, мы вздохнули с облечением. Народ начал открывать лавки. РПК могли прийти и отобрать у тебя твой бизнес, закрыть твой магазин. Мы не могли никуда уехать, а сейчас, слава Аллаху, все свободно. Между курдами и арабами нет никакой вражды, у нас тут 90% курдов живет, вон смотрите, вон те ребята — все курды, спросите у них", — рассказал парень.

Мой переводчик бросил клич на всю улицу: "Кто тут курды, подойдите сюда!". Вокруг нас быстро сформировалось плотное кольцо. Я выбрала одного и задала те же вопросы ему.

© РИА Новости / Алена ПалажченкоПатруль на дороге в Африн
© РИА Новости / Алена Палажченко
Патруль на дороге в Африн

Сирийский флаг на разрушенной улице в Восточной Гуте. Архивное фото
© AFP 2018 / Louai Beshara
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"При власти РПК жизнь здесь была очень тяжелой. Они облагали данью народ, насильно тащили нас в свою армию. После того, как пришли турки, сразу все успокоилось, помимо строительства домов стали сажать зелень, цветы, раньше такого тут не было. Вся моя семья здесь, родители, дедушка, племянники. Обещают достроить школу, ждем", — рассказал курд, представившийся Абулем.

"Есть ли какие-то ограничения по передвижению по Сирии, по выезду из Африна?" — спрашиваю я.

"Сейчас никаких проблем нет, садись на то, что едет, и езжай куда хочешь. Мы благодарны Турции за помощь", — ответил Абуль.

Мой добровольный переводчик из турецких полицейских куда-то исчез, его место занял местный житель по имени Асир, неплохо говорящий по-турецки. Я попросила его сопровождать меня по лавкам торговцев и помочь выбрать что-нибудь на память об Африне. Пока мы шли вдоль рядов, он рассказал немного о себе.

"Когда здесь были РПК, они силой угоняли молодых ребят воевать к себе. Кого-то они взяли, а мне удалось сбежать в Турцию. Я там перебивался, чем мог, подучил турецкий, а как только РПК ушли, сразу же вернулся домой. У меня тут лавочка, пытаюсь заниматься торговлей, но хочется еще учиться дальше", — рассказал Асир.

На столике у дороги вижу огромные куски льда, завернутые в черный целлофан.

"Это лед для хранения продуктов. В Африне электричество дают на восемь часов в день, а при жаре продукты портятся, вот и продают лед", — сказал Асир.

"А какие деньги здесь в ходу?" — спрашиваю я.

© РИА Новости / Алена ПалажченкоПалаточный городок в сирийском Аазазе
© РИА Новости / Алена Палажченко
Палаточный городок в сирийском Аазазе

Зенитный огонь над Дамаском, Сирия. 14 апреля 2018
© AP Photo / Hassan Ammar
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"Сирийские, "режимные", новые и старые. Турецкие лиры тоже принимают. Могут и доллары взять, было бы кому и что продать! Прожить здесь можно за 200 долларов в месяц, и это неплохие деньги", — говорит мой собеседник.

По его словам, нужно около года, чтобы полностью восстановить нормальную жизнь. "Главное, вычистить всех сторонников РПК. Они до сих пор остались в Африне, прячутся, но это дело времени. Мы вернем мир в наш город", — говорит Асир.

Заходим в лавочку, где благообразный седовласый мужчина аккуратно режет фантастически вкусные местные сладости. Он угощает меня кусочком местной пахлавы, и я сразу понимаю, что она не похожа на привычную турецкую. Заказываю килограмм и даю турецкие лиры. Продавец их принимает, но озабоченно вступает в беседу с Асиром. Выясняется, что он не знает, соответствует ли моя плата его сирийской цене. Проверив по интернету курс, Асир успокаивает его, и мои лиры перекочевывают в кассу, разумеется, без всякого чека.

Час прошел быстро, организаторы зовут нас в автобусы. Напоследок делаем селфи с местными жителями и суровыми автоматчиками на фоне турецких бронемашин, на каждой из которых написано, что она носит имя того или иного погибшего турецкого военного.

На обратном пути журналисты в автобусе обсуждают футбольные перипетии, а мне не по себе после этого мгновенного погружения в зазеркалье привычного мира. Мы взглянули на крошечный кусочек сирийской жизни и возвращаемся в безопасную Турцию, а сирийцы остаются в своей стране. Хочется верить, что все самое худшее для них уже позади, и мир на их земле будет прочным.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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