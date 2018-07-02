Около 140 тысяч жителей Африна вернулись домой

АФРИН (Сирия), 2 июл — РИА Новости, Алёна Палажченко. Около 140 тысяч жителей сирийского Африна вернулись в свои дома после того, как была закончена операция "Оливковая ветвь", заявил РИА Новости координатор турецкой гуманитарной миссии в Африне.

"Сейчас в Африне проживает порядка 200 тысяч человек, из них 140 тысяч — это те, кто вернулся после окончания операции наших ВС. Большинство возвращается в собственные дома. А те, чьи дома пока не восстановлены, пока живут в палаточных лагерях", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в городе работает одна центральная больница, несколько частных клиник, есть передвижной мобильный госпиталь, а также строится больница в пригороде Африна — Джиндересе.

"Местное население живет за счет сельского хозяйства, сбора и переработки оливок. В этом регионе примерно 25 миллионов оливковых деревьев, и сейчас у нас главная задача — успеть восстановить разрушенные фабрики по производству оливкового масла до октября, когда наступит сбор урожая. Постепенно восстанавливается производство, заново строятся небольшие фабрики", — добавил турецкий представитель.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией там действуют боевики "Сирийской свободной армии" (ССА). Президент Турции Тайип Эрдоган 18 марта заявил о переходе города Африн под контроль турецкой армии и ССА.

Власти Сирии осудили действия Турции в Африне, заявив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии. Коалиция США также призвала Турцию к сдержанности и заявила, что операция в Африне "отвлекает" от борьбы с ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ).

*Террористическая организация, запрещенная в России