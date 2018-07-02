В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала семь случаев нарушения режима прекращения огня, Турция нарушений не регистрировала, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано семь случаев стрельбы в провинциях: Алеппо — четыре, Латакия — три", — говорится в документе на сайте Минобороны.
Отмечается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон гуманитарные акции не проводились.
За сутки медицинскую помощь получили 15 человек, добавили в ведомстве.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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