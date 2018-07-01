АФРИН (Сирия), 1 июл — РИА Новости, Алёна Палажченко. Турецкие военные начали передавать функции охраны правопорядка в сирийском Африне местным полицейским, заявил координатор турецкой гуманитарной миссии в Африне в воскресенье.
Он добавил, что уже сейчас турецкие военные не занимаются патрулированием и охранной порядка в Африне, на улицах города работают только местные полицейские, состоящие из местных жителей и турецкой полиции.
"От местных граждан поступают заявки на прием на работу в полицию. От женщин тоже есть много заявлений. Как только будет полностью укомплектована и обучена полиция из местных кадров, турецкие военные покинут Африн", — добавил турецкий представитель.
Власти Сирии осудили действия Турции в Африне, заявив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии. Коалиция США также призвала Турцию к сдержанности и заявила, что операция в Африне "отвлекает" от борьбы с ИГ*.
*Террористическая организация, запрещена в России
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