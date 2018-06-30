Провинции Хама и Хомс возвращаются к мирной жизни, отметили в ЦПВС

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Обстановка в провинциях Хама и Хомс в Сирии нормализуется, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Алексей Цыганков.
Цыганков добавил, что за минувшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 108 человек, в Восточную Гуту — 115. Всего из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулись 70 749 жителей Восточной Гуты и 106 691 житель провинции Хомс. Медицинскую помощь за сутки получили 10 сирийцев, в том числе трое детей.
Цыганков отметил, что органы местного самоуправления совместно с представителями Сирийского Арабского Красного Полумесяца обеспечили регулярную доставку жителям населенного пункта продовольствия и питьевой воды. "При содействии специалистов российского Центра по примирению население получает квалифицированную медицинскую помощь, для тяжелобольных пациентов организована эвакуация в лечебные учреждения города Дамаск", — добавил он.
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