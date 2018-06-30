Провинции Хама и Хомс возвращаются к мирной жизни, отметили в ЦПВС

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Обстановка в провинциях Хама и Хомс в Сирии нормализуется, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Алексей Цыганков.

"Нормализуется обстановка в провинциях Хама и Хомс, идет процесс возвращения к мирной жизни. В населенном пункте Хурсан провинции Хама проведена рабочая встреча с представителями населенного пункта по вопросам содействия в восстановлении инфраструктуры и создания условий для возвращения беженцев", — сказал он.

Цыганков добавил, что за минувшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 108 человек, в Восточную Гуту — 115. Всего из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулись 70 749 жителей Восточной Гуты и 106 691 житель провинции Хомс. Медицинскую помощь за сутки получили 10 сирийцев, в том числе трое детей.

Представитель центра рассказал, что продолжается работа по улучшению гуманитарной обстановки в столичном регионе и его окрестностях. "Представители Центра по примирению враждующих сторон провели мониторинг восстановления объектов инфраструктуры в населенном пункте Хауш-Эль-Ханун провинции Риф Дамаск", — пояснил он.

Цыганков отметил, что органы местного самоуправления совместно с представителями Сирийского Арабского Красного Полумесяца обеспечили регулярную доставку жителям населенного пункта продовольствия и питьевой воды. "При содействии специалистов российского Центра по примирению население получает квалифицированную медицинскую помощь, для тяжелобольных пациентов организована эвакуация в лечебные учреждения города Дамаск", — добавил он.