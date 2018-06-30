Около 150 российских военных полицейских прибыли в Северную Осетию из Сирии

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Около 150 российских военных полицейских вернулись в Северную Осетию после успешного выполнения спецзадач в Сирии, сообщила в субботу утром пресс-служба Минобороны России.

"Более 150 военных полицейских самолетом Ил-76 военно-транспортной авиации были доставлены на аэродром "Моздок". На родной земле их встречали руководящий состав воинских частей и сослуживцы", — говорится в сообщении.

Как рассказали в российском военном ведомстве, личный состав контролировал режим прекращения боевых действий в зонах деэскалации в Сирии, а также обеспечивал безопасность мирного населения в ходе проведения гуманитарных акций и сопровождал гуманитарный конвой.

На сирийской авиабазе "Хмеймим" перед вылетом в Россию состоялось торжественное награждение военнослужащих государственными и ведомственными наградами. "Руководство военной полиции от лица министерства обороны Российской Федерации поблагодарило командование и личный состав за мужество и высокий профессионализм, проявленные при выполнении специальных задач за пределами нашей родины", — сообщили в Минобороны.

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