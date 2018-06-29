ВОЗ предупредила о последствиях боев на юго-западе Сирии

ЖЕНЕВА, 29 июн — РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения сообщает, что на юго-западе Сирии, в провинции Дераа порядка 80% из населения в 525 тысяч человек будут нуждаться в гуманитарной помощи из-за активизации боевых действий в этом районе.
В организации отмечают, что ее офис в Дамаске подготовил 27 тонн медикаментов и медицинского оборудования для реагирования на срочные гуманитарные нужды людей на юге Сирии. Предполагается, что помощи хватит для 135 тысяч пациентов. При этом больницы и медучреждения провинции Дераа могут дополнительно получать медикаменты из Иордании, благодаря трансграничным операциям.
В ВОЗ призвали правительство Сирии и все стороны конфликта не препятствовать доставке гуманитарной помощи и позволить немедленную эвакуацию тяжело больных и раненых мирных жителей.
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