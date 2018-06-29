ВОЗ предупредила о последствиях боев на юго-западе Сирии

ЖЕНЕВА, 29 июн — РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения сообщает, что на юго-западе Сирии, в провинции Дераа порядка 80% из населения в 525 тысяч человек будут нуждаться в гуманитарной помощи из-за активизации боевых действий в этом районе.

"Районы, подконтрольные оппозиции в южных частях Сирии столкнулись с ростом насилия, что привело к отсутствию надежности и перемещению десятков тысяч людей. Свыше 80% из 525 тысяч человек, проживающих в этих районах, как ожидается, будут нуждаться в гуманитарной помощи из-за боевых действий. В это число входят также порядка 50 тысяч человек, которые покинули свои дома за последние две недели", — говорится в заявлении ВОЗ, распространенном в пятницу.

В организации отмечают, что ее офис в Дамаске подготовил 27 тонн медикаментов и медицинского оборудования для реагирования на срочные гуманитарные нужды людей на юге Сирии. Предполагается, что помощи хватит для 135 тысяч пациентов. При этом больницы и медучреждения провинции Дераа могут дополнительно получать медикаменты из Иордании, благодаря трансграничным операциям.

В ВОЗ призвали правительство Сирии и все стороны конфликта не препятствовать доставке гуманитарной помощи и позволить немедленную эвакуацию тяжело больных и раненых мирных жителей.