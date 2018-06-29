МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Все больше стран мира разделяет мнение, что будущее Сирии может решить только сирийский народ, выработав новую конституцию и проведя открытые и справедливые выборы, заявил в интервью британскому телеканалу Channel 4 глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Да, это (будущее Сирии) решать им (сирийцам). И я считаю, что это мнение, которое отвергалось долгое время после того, как сирийский кризис начался, разделяют все больше и больше стран", — заявил Лавров.

Он отметил, что эта позиция не является "российской", а сформулирована Советом безопасности и поддержана остальным миром. "Будущее Сирии должно определяться самим сирийским народом, должна быть новая конституция, на основе новой конституции должны быть проведены новые выборы, выборы должны быть свободны и справедливы, обеспечиваться наблюдением со стороны ООН, и все сирийцы, где бы они ни находились, должны иметь право проголосовать", — подчеркнул министр.

Отвечая на вопрос, что России "нравится" в президенте САР Башаре Асаде, Лавров заявил, что РФ никто не "нравится". "Дипломатия и политика не строятся на симпатии или антипатии, люди как личности должны использовать такие термины. Президент Асад защищает суверенитет его страны, он защищает свою страну и в более широком смысле регион от терроризма, который действительно был в двух неделях от того, чтобы взять Дамаск в сентябре 2015 года, и мы не хотели повторения трагедий, которые происходили в последние два десятилетия", — пояснил министр.

Он напомнил про поддержку со стороны США моджахедов в борьбе против СССР в Афганистане, которое привело к появлению террористической группировки "Аль-Каида*", вторжении в Ирак, которое позволило другим террористическим организациям как ИГИЛ* и Джебхат ан-Нусра* установить контроль над рядом районов страны и соседней Сирии. "Что бы ни пытался цивилизованный Запад привнести на Ближний Восток и в Северную Африку, в итоге оказывается в интересах террористов", — заявил Лавров.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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