Внешние силы пытались через кризис в Сирии перекроить регион, заявил Лавров

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Сирийский кризис стал результатом вмешательства тех внешних сил, которые пытались воспользоваться ситуацией в стране и перекроить карту Ближнего Востока, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Война была развязана в результате ряда ошибок, которые были совершены всеми сторонами, в том числе и правительством страны, я уверен, что протесты могли быть урегулированы политическими методами на ранней стадии. Но то, что мы сейчас имеем — это результат вмешательства внешних сил, которые пытались воспользоваться ситуацией для того чтобы перекроить карту Ближнего Востока и Северной Африки, пытаясь вторгнуться в Сирию без какого-либо приглашения и пытаясь навязать там свою повестку", — сказал Лавров в интервью британскому телеканалу Channel 4.

При этом глава МИД РФ отметил, что сирийское правительство сейчас в рамках так называемого астанинского процесса пытается наладить диалог с вооруженной оппозицией для того, чтобы урегулировать кризис.

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