Сирийская армия близка к победе на юге Сирии, заявили в "Хезболлах"

БЕЙРУТ, 29 июн — РИА Новости. Сирийская армия и союзные силы в преддверии полной победы над незаконными вооруженными бандформированиями на юге страны, заявил генеральный секретарь ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла в прямом эфире телеканала "Аль-Манар".

"Мы на пороге больших перемен на юге Сирии и победы над всеми вооруженными формированиями, которых поддерживают США и Израиль", — сказал Насрулла.

Сирийская армия за минувшую неделю освободила от террористической группировки "Джебхат ан-Нусра*" пять поселений и окрестные деревни в провинции Дераа на юге Сирии. По данным сирийского агентства САНА, в пятницу оружие сложили боевики в четырех поселениях на юго-востоке Дераа.

Губернатор провинции Дераа Халед Аль-Ханус 27 июня рассказал РИА Новости, что власти открыли три гуманитарных коридора для граждан, желающих покинуть территории, подконтрольные бандформированиям. Для граждан подготовлены места временного пребывания, где оказывается медицинская помощь и обеспечено питание.

Около двух недель подряд боевики подвергали ракетным обстрелам жилые кварталы городов Сувейда и Дераа и окрестные деревни.

Южные (юго-западные) районы Сирии, которые включают Дераа, Эль-Кунейтру и Сувейду и примыкают к границам Израиля и Иордании, входят в зону деэскалации, созданную в июле 2017 года по договоренности России, США и Иордании. Президент Сирии Башар Асад при этом заявлял, что сценарий освобождения юга Сирии пока не определен: либо мирное решение, либо силовое.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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