В Сирии выразили обеспокоенность решением по мандату ОЗХО

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. МИД Сирии выражает глубокую обеспокоенность методами стран Запада, которые приняли резолюцию по ОЗХО, ведущую к политизации этой организации, передало официальное сирийское агентство SANA в пятницу.

"Сирия выражает глубокую обеспокоенность в связи с методами шантажа и угроз, на которые опиралась группа стран Запада, в частности группа тройственной агрессии (США, Великобритания, Франция. — Прим. ред.) против Сирии, чтобы принять резолюцию на экстренном заседании ОЗХО, результатом которой станет политизация организации для ее использования с целью атак против независимых суверенных стран под предлогом использования химоружия", — заявил сирийский МИД.

Ведомство отметило, что резолюция противоречит положениям договора о запрещении химоружия и представляет собой опасный прецедент передачи технической организации полномочий по проведению уголовных расследований, не находящихся в ее компетенции.

"Решение приведет только к дополнительным сложностям в способности ОЗХО выполнять свою роль, что приведет к ее параличу", — заявило ведомство.

МИД Сирии добавил, что страна продолжает осуждать применение химоружия любой стороной при любых условиях, а обвинения в применении химоружия назвал ложью и фабрикациями, за которыми стоят США, Франция, Великобритания и Саудовская Аравия.

В среду участники специальной сессии конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге одобрили предложенное Великобританией расширение мандата ОЗХО, разрешающее организации устанавливать виновных в химатаках. В поддержку проекта документа выступили 82 делегации, против — 24.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия считает нелегитимным решение расширить мандат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), и Великобритания и ее партнёры подкупали некоторых участников организации при голосовании.

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