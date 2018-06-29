Российские военные доставили тульский мед в детские учреждения в Дамаске

ДАМАСК, 29 июн — РИА Новости. Российские военные доставили тульский цветочный мед в детские учреждения Дамаска, сообщили журналистам в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).

В конце июня сообщалось, что Тульская область по инициативе губернатора Алексея Дюмина отправила две тонны меда детям Сирии.

"Сегодня от российских пчеловодов Тульской губернии прибыл ценный и сладкий груз для детей САР. Это значимый ценный продукт, приоритетом распространения которого будут являться лечебные учреждения, учреждения здравоохранения, детские дома", — сообщил журналистам начальник отдела ЦПВС в Дамаске Владимир Залозный.

Из двух тонн меда 500 килограммов было выделено на детские учреждения Дамаска и пригорода. На следующей неделе мед планируется привезти в Восточную Гуту.

Мед в том числе был доставлен в приют при монастыре Святого Павла, где находятся около 200 детей из малоимущих семей, а также в школу Святого Иосифа.

"Я работаю в этой школе шесть лет, и поверьте, этот мед очень пригодится на нашей кухне. Мы добавляем его в выпечку, в коктейли, в мороженое – везде. Наши дети очень любят сладкое, и они будут довольны", — рассказал журналистам школьный повар Джанет Маслах.

Как сообщил журналистам отец Мимо из школы Святого Иосифа, многие ученики заведения — дети беженцев, среди них немало тех, кто потерял родителей, поэтому они так нуждаются в поддержке.

Ранее российские военные доставили гуманитарную помощь для восстановления школы в пострадавший от военных действий населенный пункт Бейт-Сахем под Дамаском.

Сирия активно восстанавливается после военных действий. При помощи правительства страны проводятся восстановительные работы на социально значимых объектах – школах, больницах, а также объектах водо- и электроснабжения. Все это способствует налаживанию мирной жизни и возвращению людей из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц к местам прежнего проживания. В разминированных районах разбираются завалы и восстанавливаются дороги, что улучшает качество жизни населения и способствует появлению новых рабочих мест.

Российские военные находятся в Сирии на основании подписанного между Россией и Сирией соглашения, выполняя на территории этого государства различные задачи, в том числе гуманитарного характера. В мае заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявлял, что силы США находятся на территории Сирии нелегитимно, по его словам, они находятся в Сирии без согласования и считаются оккупантами.

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