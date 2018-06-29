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Война в Сирии
Война в Сирии

Российские военные доставили тульский мед в детские учреждения в Дамаске

(обновлено: 05:30 29.06.2018)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПрохожие на улице в Дамаске. Архивное фотоПрохожие на улице в Дамаске. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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ДАМАСК, 29 июн — РИА Новости. Российские военные доставили тульский цветочный мед в детские учреждения Дамаска, сообщили журналистам в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).

Дома в пригороде Дамаска. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Под Дамаском российские военные раздали около десяти тонн гумпомощи

В конце июня сообщалось, что Тульская область по инициативе губернатора Алексея Дюмина отправила две тонны меда детям Сирии.

"Сегодня от российских пчеловодов Тульской губернии прибыл ценный и сладкий груз для детей САР. Это значимый ценный продукт, приоритетом распространения которого будут являться лечебные учреждения, учреждения здравоохранения, детские дома", — сообщил журналистам начальник отдела ЦПВС в Дамаске Владимир Залозный.

Из двух тонн меда 500 килограммов было выделено на детские учреждения Дамаска и пригорода. На следующей неделе мед планируется привезти в Восточную Гуту.

Мед в том числе был доставлен в приют при монастыре Святого Павла, где находятся около 200 детей из малоимущих семей, а также в школу Святого Иосифа.

"Я работаю в этой школе шесть лет, и поверьте, этот мед очень пригодится на нашей кухне. Мы добавляем его в выпечку, в коктейли, в мороженое – везде. Наши дети очень любят сладкое, и они будут довольны", — рассказал журналистам школьный повар Джанет Маслах.

Как сообщил журналистам отец Мимо из школы Святого Иосифа, многие ученики заведения — дети беженцев, среди них немало тех, кто потерял родителей, поэтому они так нуждаются в поддержке.

Бронетехника сирийской армии в освобожденном населенном пункте. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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В ЦПВС рассказали о насильственных призывах сирийцев в ряды боевиков
Ранее российские военные доставили гуманитарную помощь для восстановления школы в пострадавший от военных действий населенный пункт Бейт-Сахем под Дамаском.

Сирия активно восстанавливается после военных действий. При помощи правительства страны проводятся восстановительные работы на социально значимых объектах – школах, больницах, а также объектах водо- и электроснабжения. Все это способствует налаживанию мирной жизни и возвращению людей из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц к местам прежнего проживания. В разминированных районах разбираются завалы и восстанавливаются дороги, что улучшает качество жизни населения и способствует появлению новых рабочих мест.

Российские военные находятся в Сирии на основании подписанного между Россией и Сирией соглашения, выполняя на территории этого государства различные задачи, в том числе гуманитарного характера. В мае заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявлял, что силы США находятся на территории Сирии нелегитимно, по его словам, они находятся в Сирии без согласования и считаются оккупантами.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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Война в Сирии
Комментарии
3 пользователя оставили 6 комментариев
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Тузик Дворовый
Но без ложки дегтя в этой бочке мёда как раз не обошлось, как стало только что известно Трамп пдарирует в Хельсинки заключить с Путиным сделку как раз по Сирии...
05:35
29.06.2018
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Balanor
Тузик Дворовый, пусть заключает. Конфликт в Сирии невозможно решить оружием, остается только договариваться
05:40
29.06.2018
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Тузик ДворовыйBalanor(к комментарию)
Balanor, а зачем тогда получается воевали, жизни российских военнослужащих тратили, что бы вот так взять и сдать Сирию?
05:45
29.06.2018
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BalanorТузик Дворовый(к комментарию)
Тузик Дворовый, так не мы сдаем Сирию, а американцы. Трамп же хочет своих вывести, в то время как его противники в правительстве США хотят продолжения конфликта.
05:49
29.06.2018
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