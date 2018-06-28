Боевики обстреляли из минометов жилой квартал Алеппо

АЛЕППО, 28 июн — РИА Новости. Минометному обстрелу террористов подверглась улица Нил в сирийском Алеппо, три женщины получили ранения, сообщили РИА Новости в государственной городской больнице "Рази".

"С осколочными ранениями к нам поступили три женщины. Две с легкими ранениями, одной оказали помощь и выписали. Третья женщина получила ранение в живот и была прооперирована, сейчас состояние стабильное", — сказал сотрудник больницы.

Отец пострадавшей девушки рассказал РИА Новости, что мина разорвалась возле дома в момент, когда семья собиралась ужинать. Осколки ранили жену и дочь.

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