В Дераа отмечены столкновения между НВФ с целью передела сфер влияния

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Столкновения в сирийской провинции Дераа отмечаются между незаконными вооруженными формированиями (НВФ) с целью передела сфер влияния на неконтролируемой правительством территории, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

"Несмотря на усилия Центра по примирению гуманитарная ситуация в Юго-западной зоне деэскалации из-за действий боевиков ухудшается. В провинции Деръа отмечаются боестолкновения между вооруженными группировками с целью передела сфер влияния на неконтролируемой правительством территории", — сказал он.

По его словам, террористы изымают у мирного населения продукты питания и медикаменты. "Мужчины, способные держать в руках оружие, в том числе несовершеннолетние, насильно мобилизуются в состав банд", — рассказал представитель Центра.