Берлин озабочен ситуацией на юго-западе Сирии

БЕРЛИН, 28 июн — РИА Новости. МИД ФРГ с большой озабоченностью наблюдает за ситуацией на юго-западе Сирии, призывает все стороны конфликта к соблюдению международного права.

Ранее стало известно, что около тысячи человек, включая боевиков, сдались сирийской армии и спецслужбам в трех поселениях в провинции Дераа. Источник в сирийской армии также сообщал РИА Новости об освобождении города Эль-Хирак и ряда населенных пунктов в этой провинции.

"С большой озабоченностью мы следим за последними атаками сирийского режима и его союзников на юго-западе Сирии", — говорится в заявлении ведомства, которое распространено в четверг.

"Мы осуждаем атаки на медицинские заведения самым решительным образом, призывает все стороны конфликта к соблюдению международного права. Дальнейшая военная конфронтация может иметь непредсказуемые последствия. Людям в Дераа грозят катастрофические гуманитарные последствия. Мы призываем режим и его союзников с уважением относиться к статусу зоны деэскалации на юго-западе. Прежде всего Россия, создав зоны деэскалации, несет особую ответственность. Боевые действия должны быть немедленно прекращены, гуманитарный доступ должен быть обеспечен ко всем затронутым конфликтом людям", — говорится в заявлении.

С точки зрения германского внешнеполитического ведомства, общее положение демонстрирует вновь крайнюю необходимость в прогрессе в области политического решения конфликта.

Сирийское правительство продолжает поддерживать мирное урегулирование на юге Сирии, параллельно военной операции против "Джебхат ан-Нусры"*, которая свою очередь, согласно заявлению сирийской армии, предпринимает попытки сорвать мирные переговоры и прибегает к запугиванию мирного населения путем ежедневных обстрелов жилых кварталов городов Дераа и Сувейда.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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