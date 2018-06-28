Не менее 475 сирийских беженцев вернулись из Ливана в Сирию

Мирные жители возвращаются в свои дома в Сирии. Архивное фото

Мирные жители возвращаются в свои дома в Сирии. Архивное фото

ДАМАСК, 28 июн — РИА Новости. Не менее 475 сирийских беженцев вернулись за последние дни из Ливана в район Западный Каламун на западе Сирии, сообщил РИА Новости источник в силах безопасности.

"Около 475 сирийских беженцев вернулось в Западный Каламун через КПП эз-Замрани в провинции Дамаск, который был выделен сирийским правительством для встречи беженцев", — отметил источник.

По его словам, сирийское правительство позволило беженцам вернуться в свои дома на собственных машинах, а также выделило автобусы для тех, у кого нет личного транспорта.

Источник добавил, что беженцы вернутся в свои дома в населенные пункты эль-Джебба, Ассаль-эль-Вард, Ябруд, Рас-эль-Маара и Флита в Западном Каламуне и эр-Рухайба и Джайруд в Восточном Каламуне.

В настоящее время на территории Ливана находятся примерно 1 миллион 850 тысяч сирийских беженцев.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>