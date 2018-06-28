Под Дамаском российские военные раздали около десяти тонн гумпомощи

ДАМАСК, 28 июн — РИА Новости. Российские военные раздали около десяти тонн гуманитарной помощи в населенном пункте Мисраба недалеко от Дамаска, сообщили журналистам в российском центре примирения враждующих сторон в Сирии.

Груз раздавали на территории школы. Около пункта выдачи скопилась большая очередь, поэтому местные жители подходили для выдачи гуманитарной помощи по талонам.

Всего были выданы 650 килограммов риса, 1,3 тонны муки и более 800 килограммов сахара. Кроме того, местные жители получали воду и предметы личной гигиены.

"Мы очень благодарны России, что она помогла законной сирийской власти вернуться сюда. И та гуманитарная помощь, которую наши российские друзья привозят сюда, очень помогает. Россия — единственная страна, кто нам помогает, кроме вас здесь больше никого не было", — сообщил журналистам Адиб Аль-Манфуш, представитель администрации Мисрабы.

Он также рассказал, что каждый день в город возвращаются мирные жители. За прошлый месяц в свои дома уже вернулись около 1,2 тысячи семей.

Кроме того, российские военные развернули в городе медицинский пункт для помощи местным жителям. Как рассказали в центре примирения, в среднем при таких акциях врачи успевают принимать от 70 до 100 человек в день. Подобные мероприятия проводятся минимум два раза в неделю.

"Люди в основном приходят с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, эндокринными заболеваниями — то есть заболеваниями щитовидной железы, сахарный диабет. Очень много детских болезней, инфекционные заболевания. Более 70% — это дети", — сообщил старший офицер отделения медицинского обеспечения центра по примирению майор Алексей Конарев.

"У меня сахарный диабет, и я почти потерял зрение. Я даже вас хорошо не вижу. Пришел к русским врачам за советом. Может быть, они отправят меня в Дамаск на лечение", — сообщил журналистам Абу Саттар Хусейн, житель Мисрабы.

Сирия активно восстанавливается после военных действий. При помощи правительства страны проводятся восстановительные работы на социально значимых объектах – школах, больницах, а также объектах водо- и электроснабжения. Это способствует налаживанию мирной жизни и возвращению людей из лагерей для беженцев. В разминированных районах разбирают завалы и восстанавливают дороги, это улучшает качество жизни и способствует созданию новых рабочих мест.

Российские военные находятся в Сирии на основании подписанного между Россией и Сирией соглашения, выполняя на территории этого государства различные задачи, в том числе гуманитарного характера. В мае замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад заявлял, что силы США находятся в Сирии нелегитимно, без согласования и считаются оккупантами.