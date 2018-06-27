Около тысячи человек сдались сирийским спецслужбам на юге страны

Авиаудары по повстанческим городам на юге Сирии. Архивное фото

Авиаудары по повстанческим городам на юге Сирии. Архивное фото

ДАМАСК, 27 июн — РИА Новости. Почти тысяча граждан, включая боевиков, сдались сирийским властям в поселениях Карим, Шаара и Аль-Шараи в провинции Дераа на юге Сирии, сообщает сирийское национальное агентство САНА.

По данным агентства, в поселении Карим властям сдались 450 человек, включая 250 боевиков, которые сдали оружие. Остальные граждане являлись уклонистами от срочной службы в армии и лицами, находящимися под следствием.

Еще 400 человек, включая 31 боевика, сдались сирийской армии в поселении Карим. Также 150 человек сдались в деревне Аль-Шараи.

Сирийское правительство продолжает поддерживать мирное урегулирование на юге Сирии параллельно военной операции против террористической группировки "Джебхат ан-Нусра*", которая в свою очередь, согласно заявлению сирийской армии, предпринимает попытки сорвать мирные переговоры и прибегает к запугиванию мирного населения путем ежедневных обстрелов жилых кварталов городов Дераа и Сувейда.

Тем временем жители поселения Аль-Гхария на востоке Дераа подняли национальные флаги Сирии, выражая свою поддержку правительственным войскам.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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