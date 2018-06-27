США заявили о приверженности соглашению по зонам деэскалации в Сирии

ООН, 27 июн — РИА Новости. США привержены соглашению по зонам деэскалации в Сирии, заявил зампостпреда страны при ООН Джонатан Коэн.

"Тот факт, что мы работали вместе с Россией по соглашению о деэскалации, которое удерживалось почти год, показывает, что когда у нас есть политическая воля, мы можем снизить насилие и сократить страдания в Сирии. Прогресс возможен, поэтому США остаются привержены соглашению деэскалации в Сирии и работе с этим Советом, чтобы поддержать мир в Сирии", — сказал Коэн в среду на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии.

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