Число погибших при взрывах в Африне возросло до 11, сообщил источник

АНТАКЬЯ (Турция), 27 июн — РИА Новости. Число жертв двух взрывов в сирийском Африне возросло до 11 человек, еще 15 получили ранения, сообщил РИА Новости источник в оппозиционной Сирийской свободной армии (ССА).

Ранее сообщалось о шести погибших и десяти раненых. Две заминированные машины взорвались в среду в центре Африна в северной провинции Алеппо.

"Число жертв двух взрывов в городе Африн возросло до 11 человек, 15 ранены", — сообщил источник.

Как ранее отметил местный источник, в среду утром в Африне вспыхнули столкновения между боевиками двух формирований. Африн в марте 2018 года перешел под контроль союзных Турции вооруженных отрядов, входящих в так называемую Сирийскую свободную армию (ССА).

Дамаск решительно осудил операцию Турции в Африне, который до этого контролировали курды, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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