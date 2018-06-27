Вершинин рассказал Гутеррешу об усилиях России для урегулирования в Сирии

Разрушенные дома в освобожденном лагере палестинских беженцев Ярмук на юге Дамаска. архивное фото

Разрушенные дома в освобожденном лагере палестинских беженцев Ярмук на юге Дамаска. архивное фото

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин проинформировал генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша об усилиях Москвы для достижения урегулирования в Сирии и других странах Ближнего Востока, сообщил МИД РФ.

"Вершинин информировал генсекретаря об усилиях, предпринимаемых Российской Федерацией по урегулированию кризисных ситуаций в Сирии и других странах Ближнего Востока. Была отмечена безальтернативность коллективной согласованной работы под эгидой ООН в целях оздоровления международных отношений и преодоления острых военно-политических вызовов", — говорится в сообщении ведомства.

Стороны обменялись мнениями по ключевым проблемам мировой политики, российская сторона выразила поддержку деятельности генерального секретаря и отметила центральную роль ООН в согласовании решений по актуальным вопросам, сообщает российский МИД.

Встреча замглавы МИД РФ и генсека ООН прошла в Нью-Йорке в понедельник.

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