Вершинин рассказал Гутеррешу об усилиях России для урегулирования в Сирии

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин проинформировал генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша об усилиях Москвы для достижения урегулирования в Сирии и других странах Ближнего Востока, сообщил МИД РФ.
Стороны обменялись мнениями по ключевым проблемам мировой политики, российская сторона выразила поддержку деятельности генерального секретаря и отметила центральную роль ООН в согласовании решений по актуальным вопросам, сообщает российский МИД.
Встреча замглавы МИД РФ и генсека ООН прошла в Нью-Йорке в понедельник.
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