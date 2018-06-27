В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала восемь нарушений режима прекращения огня, Турция — ни одного, сообщается в среду в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано восемь случаев стрельбы в провинции Латакия. Турецкой частью представительства случаев стрельбы не зафиксировано", — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведено две гуманитарных акции. В населенный пункт Кадирия (провинция Хама) нуждающимся передано 650 продовольственных пакетов общим весом 2,8 тонны. В населенный пункт Мисраба (провинция Риф Дамаск) нуждающимся передано 650 продовольственных пакетов общим весом 2,8 тонны. Медицинскую помощь получили 353 человека.

В ведомстве отметили, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2518. Число вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также не изменилось — 234.

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