В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала восемь нарушений режима прекращения огня, Турция — ни одного, сообщается в среду в информационном бюллетене Минобороны РФ.
В Минобороны добавили, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведено две гуманитарных акции. В населенный пункт Кадирия (провинция Хама) нуждающимся передано 650 продовольственных пакетов общим весом 2,8 тонны. В населенный пункт Мисраба (провинция Риф Дамаск) нуждающимся передано 650 продовольственных пакетов общим весом 2,8 тонны. Медицинскую помощь получили 353 человека.
В ведомстве отметили, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2518. Число вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также не изменилось — 234.
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