Российские военные обеспечивают безопасность на пункте пропуска близ Алеппо

АЛЕППО, 27 июн — РИА Новости. Российские военные обеспечивают безопасность на пункте пропуска Абу-Эд-Духур близ Алеппо, через который мирные жители возвращаются в свои города, освобожденные от боевиков, сообщили журналистам в российском Центре по примирению враждующих сторон Сирии (ЦПВС).

Пункт пропуска Абу-Эд-Духур находится недалеко от границы провинций Алеппо и Идлиб. Он открыт ежедневно с утра и до позднего вечера. Прежде всего машины здесь проверяют на отсутствие взрывоопасных предметов, затем проводится досмотр и регистрация граждан, после чего российская военная полиции сопровождает колонны туда, где люди могут отдохнуть, посетить врача — прием ведут российские военные медики.

Как сообщил журналистам начальник отдела ЦПВС по провинции и городу Алеппо Олег Демьяненко, только в ближайшее время через пункт пропуска со стороны Идлиба ожидается проход не менее тысячи человек местного населения.

"В ходе работы перехода личным составом центра местное население обеспечиваем горячей пищей, предметами первой необходимости", — сообщил Демьяненко.

По его словам, российские военные также раздают мирному населению хлеб, которого с собой было привезено более тонны.

Сирия активно восстанавливается после военных действий. При помощи правительства страны проводятся восстановительные работы на социально значимых объектах – школах, больницах, а также объектах водо- и электроснабжения. Все это способствует налаживанию мирной жизни и возвращению людей из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц к местам прежнего проживания. В разминированных районах разбираются завалы и восстанавливаются дороги, что улучшает качество жизни населения и способствует появлению новых рабочих мест.