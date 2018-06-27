В Алеппо более 20 тысяч человек вернулись в свои дома

АЛЕППО, 27 июн — РИА Новости. Более 20 тысяч человек вернулись в свои дома в юго-западной части провинции Алеппо после освобождения этих мест от боевиков, сообщил журналистам местный шейх Абдулла Дандаль.

Люди, жившие здесь, вынуждены были покинуть свои дома около семи лет назад — когда сюда пришли боевики. После освобождения территории сирийское правительство при помощи российских военных ведет подготовку к восстановлению мирной жизни.

Сперва местные власти обследовали все дороги между населенными пунктами и, где необходимо, отремонтировали их. Затем были налажены регулярные поставки продуктов и приведены в порядок электросети. Теперь идет подготовка к восстановлению жилых домов.

"Так как я являюсь старейшиной этого района юго-западной части провинции Алеппо, принял решение работать совместно с российским Центром по примирению. Два раза в неделю мы собираемся в региональном правительстве совместно с властями провинции и представителями России и обсуждаем, как идут работы по восстановлению и возвращению беженцев. Решения принимаются незамедлительно. В результате в свои дома уже вернулись 20 тысяч человек", — сообщил журналистам шейх Абдулла Дандаль.

"Когда пришли боевики, мы не ездили сюда семь лет. Слава богу и спасибо сирийской армии и России, что нашу деревню освободили и мы снова можем приехать сюда", — рассказала одна из местных жительниц.