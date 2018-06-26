Сирийская армия готовит атаку на террористов в городе Дераа

ДАМАСК, 26 июн — РИА Новости. Правительственные войска начали артиллерийскую подготовку перед наступлением на позиции террористов на юго-востоке города Дераа. Об этом сообщил сирийский государственный телеканал Аль-Ихбария.

Агентство САНА, в свою очередь, сообщило, что отряды сирийской армии начали отрезать пути снабжения и сообщения между районами Тарик-ас-Сид и Дераа аль-Баляд в направлении Иорданской границы.

Ранее сирийский военный источник сообщил РИА Новости об освобождении поселений Баср-аль-Харир и Млиха-аль-Атш на востоке провинции Дераа от террористической группировки "Джебхат-ан-Нусра"*.

Накануне правительственные войска заявили о готовности отражать атаки террористов в координации с гражданами.

Обстрелы жилых кварталов

Более недели подряд боевики подвергали ракетным обстрелам жилые кварталы города Сувейда. В воскресенье под минометным огнем оказалось поселение Хоуран в провинции Сувейда, в результате разрыва семи снарядов был нанесен материальный ущерб.

Под огнем террористов также практически ежедневно находится город Дераа. Информация о погибших и раненых мирных жителях поступает из центральной больницы регулярно.

Агентство САНА ранее сообщало, что артиллерия правительственных сил в Дераа и Сувейда отвечает на действия террористов, подавляя их огневые позиции.

Южные (юго-западные) районы Сирии, которые включают Дераа, Эль-Кунейтру и Сувейду и примыкают к границам Израиля и Иордании, входят в зону деэскалации, созданную в июле 2017 года по договоренности России, США и Иордании. Президент Сирии Башар Асад при этом заявлял, что сценарий освобождения юга Сирии пока не определен: либо мирное решение, либо силовое.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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