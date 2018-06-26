Сирийская армия готовит атаку на террористов в городе Дераа

ДАМАСК, 26 июн — РИА Новости. Правительственные войска начали артиллерийскую подготовку перед наступлением на позиции террористов на юго-востоке города Дераа. Об этом сообщил сирийский государственный телеканал Аль-Ихбария.
Ранее сирийский военный источник сообщил РИА Новости об освобождении поселений Баср-аль-Харир и Млиха-аль-Атш на востоке провинции Дераа от террористической группировки "Джебхат-ан-Нусра"*.
Накануне правительственные войска заявили о готовности отражать атаки террористов в координации с гражданами.
Обстрелы жилых кварталов
Под огнем террористов также практически ежедневно находится город Дераа. Информация о погибших и раненых мирных жителях поступает из центральной больницы регулярно.
Агентство САНА ранее сообщало, что артиллерия правительственных сил в Дераа и Сувейда отвечает на действия террористов, подавляя их огневые позиции.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>