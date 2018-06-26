В ООН обеспокоены усилением боев в сирийской провинции Дераа

ЖЕНЕВА, 26 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Гуманитарные организации ООН обеспокоены усилением боев в сирийской провинции Дераа, заявил официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам (УКГВ) Йенс Лерке.

"Мы обеспокоены сообщениями об эскалации насилия в провинции Дераа в юго-восточной части Сирии, где в опасности находится порядка 750 тысяч человек. Сообщается о смертях, ранениях, в том числе, среди детей из-за усилившихся боев и авиаударов. По крайне мере 45 тысяч человек были вынуждены против воли переселиться из Дераа в районы, которые находятся на границе с Иорданией", — заявил он.

По его словам, в Дераа также под удар попала гражданская инфраструктура. В том числе, авиаударам 24 июня подверглась больница.

"Мы ожидаем, что количество переселенцев из Дераа может увеличиться больше, чем в два раза по мере эскалации насилия", — добавила пресс-секретарь Всемирной продовольственной программы (ВПП) Беттина Люшер.

По ее словам, ВПП уже предоставила 30 тысяч пайков с готовой едой для тех, кто покинул Дераа.

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