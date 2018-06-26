Сирийская армия освободила два поселения на юге страны, заявил источник

ДАМАСК, 26 июн — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Сирийская армия выбила террористов группировки "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в РФ) из двух поселений в провинции Дераа на юге Сирии, сообщил РИА Новости военный источник.

"Правительственные войска при поддержке союзных сил освободили от террористической группировки "Джебхат-ан-Нусра"* поселения Баср-аль-Харир и Млиха-аль-Атш на востоке провинции Дераа",- рассказал собеседник агентства.

По словам источника, сирийским военным удалось захватить большое количество оружия боевиков и несколько единиц бронетехники.

Саперные бригады уже приступили к разминированию дорог и зданий в освобожденных поселениях.

Источник так же сообщил, что террористы в последние дни вели минометный и ракетный огонь из Баср-аль-Харир и Млиха-аль-Атш по городу Сувейда и окрестным поселениям, в результате чего погибли мирные граждане.

Сирийская армия в свою очередь заявила о готовности выполнять свои обязательства по защите мирного населения и отражению атак террористов "Джебхат ан-Нусра"* в координации с гражданами.

В понедельник и вторник боевики подвергали ракетным обстрелам жилые кварталы города Сувейда. В воскресенье под минометным огнем оказалось поселение Хоуран в провинции Сувейда, в результате разрыва семи снарядов был нанесен материальный ущерб.

Так же под огнем террористов практически ежедневно находится город Дераа. Информация о погибших и раненых мирных жителях поступает из центральной больницы регулярно.

Сирийское агентство САНА ранее сообщало, что артиллерия правительственных сил в Дераа и Сувейда отвечает на действия террористов, подавляя их огневые позиции.

Южные (юго-западные) районы Сирии, которые включают Дераа, Эль-Кунейтру и Сувейду и примыкают к границам Израиля и Иордании, входят в зону деэскалации, созданную в июле 2017 году по договоренности России, США и Иордании. Президент Сирии Башар Асад при этом заявлял, что сценарий освобождения юга Сирии пока не определен: либо мирное решение, либо силовое.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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