В сирийском городе Хараста начался разбор завалов

ДАМАСК, 26 июн — РИА Новости. Разбор завалов и расчистка дорог начались в городе Хараста на юго-западе Сирии недалеко от Дамаска, сообщил журналистам представитель местной администрации Ахмад Рустум.

В городе без выходных работают десятки грузовиков и экскаваторов, в воздухе висит цементная пыль. Город за семь лет военных действий пережил несколько наступательных операций и в итоге был отбит у боевиков.

"В городе Хараста разрушено шестьдесят процентов зданий. Сначала мы расчищаем дороги и подъезды к ним, чтобы могла работать тяжелая техника, потом самые поврежденные дома разбираем, а те, что пострадали меньше, оставляем для восстановления", — сообщил журналистам представитель администрации города.

"Мы исполняем указание губернатора провинции Дамаск и указание директора нашей корпорации — разбираем дома, которые грозят обрушением. При этом мы работаем очень избирательно. Например, этот дом мы не будем разбирать полностью, только наполовину. Инженеры считают, что вторая половина пригодна для восстановления", — отметил помощник инженера управления дрог и мостов города Боян Изеддин, указывая на соседнюю постройку.

Людям, которые жили здесь, муниципалитет обещает предоставить новое жилье. Остальные смогут вернуться в родные стены уже через шесть месяцев. Именно столько местные власти отводят на восстановление.

По данным переписи населения от 2013 года, в городе жили более 45 тысяч человек. После того, как здесь стояли боевики, население сократилось до тысячи. В ближайшие дни инженеры намерены начать прокладывать водопровод и электросети.

Сирия активно восстанавливается после военных действий. При помощи правительства страны проводятся восстановительные работы на социально значимых объектах — школах, больницах, а также объектах водо- и электроснабжения. Все это способствует налаживанию мирной жизни и возвращению людей из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц к местам прежнего проживания. В разминированных районах разбираются завалы и восстанавливаются дороги, что улучшает качество жизни населения и способствует появлению новых рабочих мест.

Иная ситуация сейчас наблюдается в районах Сирии, которые находятся под контролем международной коалиции во главе США. В апреле заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок заявлял, что после завершения операции коалиции в Ракке были разрушены или повреждены до 80 процентов домов. Тяжелая гуманитарная ситуация, которая складывается в Ракке, уже вызывает серьезную озабоченность у целого ряда международных правозащитных организаций.

Российские военные находятся в Сирии на основании подписанного между странами соглашения, выполняя на территории этого государства различные задачи, в том числе гуманитарного характера. В мае заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявлял, что силы США находятся на территории Сирии нелегитимно, по его словам, они находятся в Сирии без согласования и считаются оккупантами.