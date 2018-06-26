Трамп выразил обеспокоенность действиями проправительственных сил в Сирии

ВАШИНГТОН, 26 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность действиями просирийских сил на юго-западе Сирии на встрече с королем Иордании Абдаллой II ибн аль-Хусейном во вторник, говорится в сообщении Белого дома.
Ранее госдеп заявил, что США обеспокоены сообщениями о действиях сирийских войск в зоне деэскалации на юго-западе Сирии. В этой связи официальный представитель госдепа потребовала от России повлиять на Дамаск, чтобы тот воздержался от ведения боевых действий в этом регионе.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>