В ЦПВС оценили гуманитарную ситуацию в Южной зоне деэскалации в Сирии

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Гуманитарная ситуация в Южной зоне деэскалации в Сирии ухудшается из-за действий незаконных вооруженных формирований (НВФ), население не получает необходимое количество продуктов и лекарств, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

"Гуманитарная ситуация в Южной зоне деэскалации из-за действий боевиков ухудшается. Население не обеспечено достаточным количеством продуктов питания и медикаментов, которые изымаются в пользу боевиков лидерами незаконных вооруженных формирований, контролирующими распределение товаров первой необходимости в населенных пунктах юго-западной Сирии", — сказал генерал Цыганков.

По его словам, представители ЦПВС провели гуманитарную акцию в населенном пункте Умм-Эт-Тиур провинции Хама. Жителям передано 650 продовольственных наборов, медикаменты и предметы первой необходимости. Общий вес гуманитарного груза составил около трех тонн. Российские военные врачи за сутки оказали медпомощь 315 сирийцам, в том числе 158 детям.

Также начальник Центра сообщил, что благодаря совместным усилиям России, Турции и Ирана стабилизируется обстановка в зоне деэскалации "Идлиб". Мирные жители возвращаются в свои дома в провинции Алеппо. За прошедшие сутки через гуманитарный коридор Телль-Султан — Абу-Эд-Духур вышли 738 человек, из них 289 детей. В ходе вывода беженцев оказана медицинская помощь 238 больным, в том числе 120 детям.