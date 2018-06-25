Доклад ОЗХО по объектам в Сирии принят под давлением США, заявили в МИД

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Доклад техсекретариата ОЗХО по итогам инспектирования научно-исследовательских объектов в сирийских Барзе и Джамрайе отмечен американским влиянием, говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России.

В российском внешнеполитическом ведомстве, что уничтоженный во время американского авианалета исследовательский центр в Барзе "имел ключевое значения с народно-хозяйственной точки зрения".

"Этот гражданский объект был стёрт с лица земли 14 апреля в результате совместного ракетного удара США, Великобритании и Франции", — говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД РФ.

"Мы уже многократно указывали, что заложенные в нем (докладе) требования к Сирии выходят за рамки Химконвенции. Попытка заполучить беспрепятственный и безоговорочный доступ инспекторов ОЗХО на любые (читай — включая секретные) объекты военной и гражданской инфраструктуры не вписывается ни в какие международно-правовые рамки. Понятно, что такой документ был принят под сильнейшим давлением со стороны США и их ближайших союзников", — отметили в МИД РФ.

В ведомстве добавили, что "интересно было бы посмотреть на сами США, если бы кто-то захотел аналогичным образом проинспектировать их собственные объекты".

В МИД также отметили "вызывающий и циничный характер доклада ОЗХО".

"В обязанность Организации входит проверка выполнения КЗХО странами-членами. Именно ОЗХО подтвердила, что уничтожение химического оружия Сирии проводилось с масштабной международной помощью и под пристальным контролем организации. Уже после успешного завершения химической демилитаризации Сирии… в течение 2017 года состоялись две инспекции техсекретариата на объекты НИЦ в Барзе и Джамрайе. Ни следов токсичных химвеществ и их прекурсоров, ни признаков какой-либо запрещённой деятельности там обнаружено не было", — отметили в МИД РФ.

При этом в ведомстве напомнили, что о результате проверки технический секретариат проинформировал исполнительный совет ОЗХО. "А теперь в "новом докладе" почему-то нет даже намёка на то, что НИЦ был полностью уничтожен и инспекторам там просто нечего делать. Более того, Гендиректор Техсекретариата запланировал ещё два визита экспертов ОЗХО в НИЦ, ссылаясь на "необходимость выполнения" пресловутого антисирийского решения исполсовета", — заявили в российском дипведомстве.

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