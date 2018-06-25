В Сирии один человек погиб при обстреле террористов

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Один человек погиб, трое получили ранения при обстреле террористов на юго-западе Сирии, передает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на собственного корреспондента.

Ранее агентство сообщило о том, что боевики открыли ракетный огонь по кварталам города Сувейда.

"Один человек погиб, трое получили ранения при обстреле снарядами террористов по поселению Ира в провинции Сувейда на юго-западе (Сирии. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении агентства.

В воскресенье террористы обстреливали Сувейда более трех раз. В результате погиб ребенок, еще три человека доставлены в больницу.

Сам город Дераа подвергается обстрелам террористов практически ежедневно. Информация о погибших и раненых мирных жителях поступает из центральной больницы регулярно.

Южные (юго-западные) районы Сирии, которые включают Дераа, Эль-Кунейтру и Сувейду и примыкают к границам Израиля и Иордании, входят в зону деэскалации, созданную в июле 2017 году по договоренности России, США и Иордании. Президент Сирии Башар Асад при этом заявлял, что сценарий освобождения юга Сирии пока не определен: либо мирное решение, либо силовое.

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